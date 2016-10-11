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Shdaria
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В сети появилось видео, на котором девушка идет голой по офису ради прибавки к зарплате

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В польской фирме менеджер по продаже прошлась голой мимо сотрудник, чтобы ей прибавили зарплату.

Руководитель польской компании заплатил своей работнице, а после обещал прибавить зарплату, если она пройдет обнаженной по офису. Так, директор хотел повысить мотивацию среди своих сотрудников.

Девушка согласилась на такое предложение и вскоре продемонстировала "голое" дефиле. Она осталась в одних ботинках и очках. Поглазеть на обнаженную девушку пришли множество сотрудников, большинство из них, конечно, мужчины. Один из них записал на видео просиходящее и выложил ролик в сеть. 

Отмечается, что после проходки девушка оделась и продолжила работать, однако в ближайшее время все таки уволилась. 

Видео: YouTube - DC Volt

 

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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