В сети появилось видео, на котором девушка идет голой по офису ради прибавки к зарплате

В польской фирме менеджер по продаже прошлась голой мимо сотрудник, чтобы ей прибавили зарплату.

Руководитель польской компании заплатил своей работнице, а после обещал прибавить зарплату, если она пройдет обнаженной по офису. Так, директор хотел повысить мотивацию среди своих сотрудников.

Девушка согласилась на такое предложение и вскоре продемонстировала "голое" дефиле. Она осталась в одних ботинках и очках. Поглазеть на обнаженную девушку пришли множество сотрудников, большинство из них, конечно, мужчины. Один из них записал на видео просиходящее и выложил ролик в сеть.

Отмечается, что после проходки девушка оделась и продолжила работать, однако в ближайшее время все таки уволилась.

Видео: YouTube - DC Volt