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Девочку госпитализировали после падения куска льда на Кирочной улице
Сегодня, 14:50
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Девочку госпитализировали после падения куска льда на Кирочной улице

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Она попала в больницу с травмами.

В Петербурге 15 декабря госпитализировали девочку-подростка. Как стало известно Piter.TV на нее упал кусок льда.

Инцидент произошел, когда 17-летняя петербурженка шла по Кирочной улице. Неожиданно на нее упала сосулька. С травмами ее доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

Из-за плохой уборки крыш в Петербурге только за один день пострадали пять человек. Так, на Невском проспекте сосулька рухнула на голову 41-летней женщине. Еще одну петербурженку госпитализировали после падения на нее льда на набережной реки Мойки.

Фото:  pexels.com

Теги: падение льда, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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