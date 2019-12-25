Девочку госпитализировали после падения куска льда на Кирочной улице

Она попала в больницу с травмами.

В Петербурге 15 декабря госпитализировали девочку-подростка. Как стало известно Piter.TV на нее упал кусок льда.

Инцидент произошел, когда 17-летняя петербурженка шла по Кирочной улице. Неожиданно на нее упала сосулька. С травмами ее доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

Из-за плохой уборки крыш в Петербурге только за один день пострадали пять человек. Так, на Невском проспекте сосулька рухнула на голову 41-летней женщине. Еще одну петербурженку госпитализировали после падения на нее льда на набережной реки Мойки.

Фото: pexels.com