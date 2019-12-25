В клинике педиатрического университета спасают 16-летнюю с остановкой сердца

У нее диагностировали аспирационный синдром и клиническую смерть с восстановлением сердечной деятельности.

16-летняя девушка едва не скончалась в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Девушку госпитализировали 23 сентября. Известно, что ей без причин стало плохо, появилось шумное дыхание. Врачи констатировали аспирационный синдром и клиническую смерть с восстановлением сердечной деятельности.

Сейчас несовершеннолетняя находится в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV