На строительной площадке трудится 71 специалист.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что детскую поликлинику в Красном селе сдадут до конца года. Об этом сообщает Комитет по строительству Петербурга.

Известно, что на строительной площадке в настоящий момент трудится 71 специалист. По данным Комитета, объект готов на 60%. В настоящее время, на месте ведутся работы по устройству фасада, отделочные работы, а также работы по устройству внутренних инженерных сетей.

Напомним, что детская поликлиника рассчитана на 420 посещений. Здание введут в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в здании "Ленэкспо" будут лечить пациентов с легкой формой коронавируса.

Фото:pixabay