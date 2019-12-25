Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что детскую поликлинику в Красном селе сдадут до конца года. Об этом сообщает Комитет по строительству Петербурга.
Известно, что на строительной площадке в настоящий момент трудится 71 специалист. По данным Комитета, объект готов на 60%. В настоящее время, на месте ведутся работы по устройству фасада, отделочные работы, а также работы по устройству внутренних инженерных сетей.
Напомним, что детская поликлиника рассчитана на 420 посещений. Здание введут в эксплуатацию в декабре 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что в здании "Ленэкспо" будут лечить пациентов с легкой формой коронавируса.
Фото:pixabay
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