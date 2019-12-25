Детский ледовый театр откроет новый сезон

Сезон откроется показом спектакля "Щелкунчик на льду".

Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр открывает новый сезон. В пятницу и субботу маленькие петербуржцы и гости города увидят "Щелкунчик на льду" и "Ледяное сердце". Отмечается, что все показы будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических требований и рекомендаций.

В постановке "Щелкунчика" главные роли исполнят художественный руководитель Детского ледового театра, олимпийская чемпионка Елена Бережная и призер чемпионата четырех континентов Александр Маркунцов.

В "Ледяном сердце", созданном по мотивам мультфильма "Холодное сердце", роли маленьких Эльзы и Анны исполнят юные фигуристки София Касинс и Софья Позднякова, а в роли взрослой Эльзы выступит Елена Бережная.

Кроме этого артисты приступили к репетициям новогодней программы, в которую также войдет постановка "Алладин и повелитель огня".

Ранее мы писали, что театр СХТ представил спектакль "Илиада" – с актерами-детьми из детских домов.

Фото: vk.com/ice_theater