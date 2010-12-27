"Детский хоспис" заявил о начале процесса восстановления Куракиной дачи

Власти ищут разработчика проектной документации.

На официальном сайте государственных закупок появилась информация о заявках на разработку проектной документации по реставрации Куракиной дачи. На данные нужды город выделил 1,1 миллиона рублей. Заказчиком выступает "Детский хоспис".

Отметим, что здание планируют обустроить под нужды организации. Для этого будет восстановлен объект культурного значения "лазарет", входящий в состав здания по бабушкина, 56 корпус 3 литера А.

Как отмечают чиновники, кроме документации подрядчик должен будет заняться проведением историко-культурной экспертизы. Проект должен быть согласован со всеми ответственными организациями, включая КГИОП и заказчика.

Проведение конкурсного отбора состоится до 6 сентября.

Напомним, что Китай может отказаться от строительства конгрессно-выставочного комплекса в Красносельском районе.

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