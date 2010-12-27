Китай может отказаться от строительства конгрессно-выставочного комплекса в Красносельском районе

Инвестор из Китая, компания "Хуа бао" заявила от возможности отказаться от стройки в Красносельском районе. ранее организация планировала создать на участке выставочно-конгрессный центр. Об этом сообщила глава Комитета по инвестициям Ирина Бабюк в рамках заседания в Смольном.
Спикер отметила, что на данный момент специалисты рассчитывают рентабельность проекта, а также необходимые расходы. Большое количество средств уйдет на рекультивирование свалки. На сами работы придется потратить около полутора лет.
По результатам экспертизы, они могут отказаться от строительства
резюмировала чиновница
В случае отрицательного решения вкладчика, Правительство города будет искать другие источники финансирования. Частично могут привлечь бюджетные средства.
Фото: Piter.tv