Китай может отказаться от строительства конгрессно-выставочного комплекса в Красносельском районе

Отпугнуть иностранцев могут вложения на рекультивации свалки.

Инвестор из Китая, компания "Хуа бао" заявила от возможности отказаться от стройки в Красносельском районе. ранее организация планировала создать на участке выставочно-конгрессный центр. Об этом сообщила глава Комитета по инвестициям Ирина Бабюк в рамках заседания в Смольном.

Спикер отметила, что на данный момент специалисты рассчитывают рентабельность проекта, а также необходимые расходы. Большое количество средств уйдет на рекультивирование свалки. На сами работы придется потратить около полутора лет.

По результатам экспертизы, они могут отказаться от строительства резюмировала чиновница

В случае отрицательного решения вкладчика, Правительство города будет искать другие источники финансирования. Частично могут привлечь бюджетные средства.

Фото: Piter.tv