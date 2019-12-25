  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе подростки подожгли три иномарки 
Сегодня, 9:41
121
IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе подростки подожгли три иномарки 

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в Выборгском районе подростки подожгли три иномарки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в минувший понедельник, 29 июня на парковке в Актерском проезде. Жители района сообщили в полицию о полыхающем  Nissan Pathfinder,  Skoda Yeti и Mitsubishi Eclipse.

Юных поджигателей выдал их 10-летний знакомый. Мальчик рассказал полицейским, что ранее его друзья 13, 10 и 5 лет поделились впечатлениями и заявили, что подожгли машину на парковке. 

Правоохранителям удалось разыскать поджигателей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура освободила петербурженку от фиктивного брака с иностранцем.

Фото:vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/вк

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии