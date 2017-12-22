Дети Пугачевой, Навки , Киркорова, Жасмин прошлись по подиуму на Неделе Высокой Моды в Москве

Накануне, 20 марта, в Гостином дворе прошел показ коллекции детской моды от Галины Юдашкиной.
Открытие Недели высокой Моды в Гостином дворе началось с показа детской коллекции Дома Моды Yudashkin Kids Галины Юдашкиной. В показе этой коллекции приняли звездные дети Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Жасмин и Филиппа Киркорова.
Надя Пескова продемонстрировала красное пышное платье в пол.
Моя прекрасная модель на показе новой детской коллекции.
Татьяна Навка
Дочь Жасмин Марго вышла на подиум в белом лебяжьем платье.
белый лебеденок Маргарита на фэшн-шоу нашей любимой Галины Юдашкиной. Спасибо огромное за приглашение, коллекция - восторг!
Жасмин
Ну а покорила сердца зрителей Лиза Галкина, которая завершила показ коллекции традиционным платьем невесты.
Обязательный финал показа."НЕВЕСТА" Молодец Лизанька.
Алла Пугачева
Все дети замечательно справились с поставленной задачей, даже несмотря на то, что любящие мамочки постоянно отвлекали своих деток.
Галина Юдашкина - дочь знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина. Сама Галина делает довольно хорошие успехи в мире дизайна и фотографии, заведует семейным бизнесом и ждет второго ребенка.
Фото и видео: Instagram/ Галина Юдашкина, Татьяна Навка, Алла Пугачева, Жасмин