Дети Пугачевой, Навки , Киркорова, Жасмин прошлись по подиуму на Неделе Высокой Моды в Москве

В социальных сетях появились фотографии и видео с показа детской коллекции Галины Юдашкиной.

Накануне, 20 марта, в Гостином дворе прошел показ коллекции детской моды от Галины Юдашкиной.

Открытие Недели высокой Моды в Гостином дворе началось с показа детской коллекции Дома Моды Yudashkin Kids Галины Юдашкиной. В показе этой коллекции приняли звездные дети Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Жасмин и Филиппа Киркорова.

Надя Пескова продемонстрировала красное пышное платье в пол.

Моя прекрасная модель на показе новой детской коллекции. Татьяна Навка

Дочь Жасмин Марго вышла на подиум в белом лебяжьем платье.

белый лебеденок Маргарита на фэшн-шоу нашей любимой Галины Юдашкиной. Спасибо огромное за приглашение, коллекция - восторг! Жасмин

Ну а покорила сердца зрителей Лиза Галкина, которая завершила показ коллекции традиционным платьем невесты.

Обязательный финал показа."НЕВЕСТА" Молодец Лизанька. Алла Пугачева

Все дети замечательно справились с поставленной задачей, даже несмотря на то, что любящие мамочки постоянно отвлекали своих деток.

Галина Юдашкина - дочь знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина. Сама Галина делает довольно хорошие успехи в мире дизайна и фотографии, заведует семейным бизнесом и ждет второго ребенка.

Фото и видео: Instagram/ Галина Юдашкина, Татьяна Навка, Алла Пугачева, Жасмин