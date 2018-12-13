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Десятого мая в Петербурге потеплеет до +23°C градусов
Сегодня, 17:40
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KaterinaKono13

Десятого мая в Петербурге потеплеет до +23°C градусов

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На протяжении всего дня синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление, а также дожди, грозы и сильный ветер.

Завтра, десятого мая, в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя, также пройдут грозы и возможен сильный ветер. Однако, несмотря на непогоду, температура прогреется до +23 градусов.

Ветер в Культурной столице будет дуть северо-восточный, восточный ночью и южный днем 6-11м/с. В Петербурге потеплеет днем до +21°C…+23°C градусов. А ночью будет прохладно +6 °C…+8°C градусов.

На протяжении всего дня синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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