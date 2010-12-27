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Десятимесячный мальчик из Купчино чуть не захлебнулся в ванной
Сегодня, 12:16
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arteliseev

Десятимесячный мальчик из Купчино чуть не захлебнулся в ванной

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Он принимал ванну вместе со своей сестрой-близнецом.

Вечером пятницы, 22 ноября, в больницу № 5 имени Филатова был доставлен маленький ребенок с тяжелым состоянием после утопления в пресной воде. Предварительно он купался в ванной. Об этом инциденте сообщило АН "Оперативное Прикрытие". 

Несчастный случай произошел в одной из квартир на проспекте Славы. Как сообщил отец, являющийся гражданином Ганы, десятимесячного ребенка купали в ванной вместе с сестрой-близнецом. Мать детей отнесла отнесла девочку первой, а через две минуты за мальчиком пришел отец. Он обнаружил, что его маленький сын находится под водой без сознания. 

Ранее мы сообщали, что в Колпино обнаружили скелет младенца.

Фото: pixabay.com


 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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