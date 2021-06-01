Никто из огнеборцев не пострадал.

Десантники спаслись от лесного пожара в водоеме в Тюменской области. Об этом рассказали журналисты телеканала "360". В СМИ сослались на информацию, предоставленную заместителем директора по летно-производственной службе "Уральская база авиационной охраны лесов" Юрия Сродных. Эксперт объяснил, что все специалисты смогли выжить. Никто из них не пострадал.

Из наших никто не пострадал. Там был лесничий из Тюменской области, он получил ожоги. Они пешком выбирались потом. Ждали пока догорит, наверное, в течение получаса. начальник пожарных десантников

Ранее в социальных сетях появился ролик с места возгорания. На нем видно, что лесной массив сильно полыхает, а около водоема скапливается густой дым. В ролике десантники заявили, что "чуть не сдохли" буквально две минуты назад. Многие из них растирали глаза и кашляли.

Напомним, что на территории Тюменской области 26 мая насчитывалось 17 очагов лесных пожаров, а также еще пять ландшафтных.

На Камчатке произошел пожар в корпусе строящейся школы.

Видео: TikTok/vladimir88857