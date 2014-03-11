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Депутату Горюшкину предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде
Сегодня, 14:56
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vestnick

Депутату Горюшкину предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде

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Глава Куйвозовского поселения подозревается в незаконном предпринимательстве.

Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области предоставила новые сведения о расследовании во Всеволожском районе преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.171 УК РФ. В незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, обвиняется 54-летний глава Муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Горюшкин Александр Евгеньевич. 

Следствие установило, что с 2012 по 2019 год в нескольких населенных пунктах Всеволожского района Ленобласти осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность по предоставлению теплоэнергии жителям, эксплуатация котельных проводилась без лицензии от Ростехнадзора, а сам глава муниципального образования являлся учредителем организации, эксплуатирующей котельные. Доход Горюшкина от незаконной деятельности составил, по приблизительным оценкам, не менее 300 миллионов рублей. После проведённых допросов и обысков по месту работы и жительства подозреваемого, он был отпущен под подписку о невыезде. Производство следственных действий продолжается. 

Ранее обвинение в мошенничестве предъявили экс-замглавы Приозерского района Наталье Глумилиной. 

Фото: Pixabay

 

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Категории: Лента новостей,

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