Депутату Горюшкину предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде

Глава Куйвозовского поселения подозревается в незаконном предпринимательстве.

Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области предоставила новые сведения о расследовании во Всеволожском районе преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.171 УК РФ. В незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, обвиняется 54-летний глава Муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Горюшкин Александр Евгеньевич.

Следствие установило, что с 2012 по 2019 год в нескольких населенных пунктах Всеволожского района Ленобласти осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность по предоставлению теплоэнергии жителям, эксплуатация котельных проводилась без лицензии от Ростехнадзора, а сам глава муниципального образования являлся учредителем организации, эксплуатирующей котельные. Доход Горюшкина от незаконной деятельности составил, по приблизительным оценкам, не менее 300 миллионов рублей. После проведённых допросов и обысков по месту работы и жительства подозреваемого, он был отпущен под подписку о невыезде. Производство следственных действий продолжается.

Ранее обвинение в мошенничестве предъявили экс-замглавы Приозерского района Наталье Глумилиной.

Фото: Pixabay