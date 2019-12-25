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Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты
Сегодня, 11:17
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matveyvn

Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты

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Поправки планируют внести в 151 статью Уголовно-процессуального кодекса.

Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты. Поправки в уголовный и административные кодексы опубликовал телеграм-канал "ОрдерКом". Подлинность изданию РБК подтвердили два близких разработке законопроекта источника.

В качестве наказания за незаконный оборот криптовалюты предлагают ввести штраф в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей для юридических лиц или лишение свободы сроком до семи лет. Для физических лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 500, должностным - от 100 тысяч до миллиона или отстранение от должности на срок от шести месяцев до года.

Законопроекты уже направлены в министерство экономического развития. Отмечается, что данная версия проекта — несогласованная.

Поправки планируют внести в 151 статью Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее Дуров объявил о закрытии проекта TON.

Теги: госдума, коап, криптовалюта, уголовный кодекс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:18

что за идиотизм зреет в головах так сказать "народных избранников", люди нашли способ хоть как то себя обеспечивать и уйти от нищенского образа жизни! Но нет, нам ведь надо всенародное работсво!!! Услышьте нас, ваш век заканчивается и хватит под конец пакастить людям, уйдите спокойно уже, иначе все закончится как в самых ярких момента истории цивилизаций 

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