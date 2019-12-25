Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты

Поправки планируют внести в 151 статью Уголовно-процессуального кодекса.

Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты. Поправки в уголовный и административные кодексы опубликовал телеграм-канал "ОрдерКом". Подлинность изданию РБК подтвердили два близких разработке законопроекта источника.

В качестве наказания за незаконный оборот криптовалюты предлагают ввести штраф в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей для юридических лиц или лишение свободы сроком до семи лет. Для физических лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 500, должностным - от 100 тысяч до миллиона или отстранение от должности на срок от шести месяцев до года.

Законопроекты уже направлены в министерство экономического развития. Отмечается, что данная версия проекта — несогласованная.

Поправки планируют внести в 151 статью Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее Дуров объявил о закрытии проекта TON.