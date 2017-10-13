Телезрители по вечерам будут смотреть научные программы вместо криминальных сериалов

Депутаты предложили телеканалам изменить политику вещания, переориентировав их на познавательные передачи.

Депутаты хотят обязать федеральные каналы включать в свой эфир научные передачи. С такой инициативой выступил Александр Тердиенко. Отмечается, что познавательные программы должны появиться в прайм-тайм.

Законопроект подразумевает, что главные каналы страны будут показывать зрителям не менее 120 минут полезной информации ежедневно. Согласно предложению, наиболее подходящее время для образования телезрителей парламентарии считают с 18 до 23 часов вечера по будням, а также с 14 до 23 часов в выходные дни. По мнению чиновников, каналам нужно переориентироваться с криминальных сериалов на полезные передачи.

Познавательные программы должны быть созданы при участии и поддержке Российской Академии наук.