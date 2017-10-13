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Телезрители по вечерам будут смотреть научные программы вместо криминальных сериалов
Сегодня, 12:35
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lesjasap
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Телезрители по вечерам будут смотреть научные программы вместо криминальных сериалов

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Депутаты предложили телеканалам изменить политику вещания, переориентировав их на познавательные передачи.

Депутаты хотят обязать федеральные каналы включать в свой эфир научные передачи. С такой инициативой выступил Александр Тердиенко. Отмечается, что познавательные программы должны появиться в прайм-тайм. 
 
Законопроект подразумевает, что главные каналы страны будут показывать зрителям не менее 120 минут полезной информации ежедневно. Согласно предложению, наиболее подходящее время для образования телезрителей парламентарии считают с 18 до 23 часов вечера по будням, а также с 14 до 23 часов в выходные дни. По мнению чиновников, каналам нужно переориентироваться с криминальных сериалов на полезные передачи. 
 
Познавательные программы должны быть созданы при участии и поддержке Российской Академии наук.
Теги: депутаты , криминальные сериалы , наука , предложение , ран , телевидение , федеральные каналы , эфир
Категории: Новости СПб

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