Депутата заподозрили в хищении нескольких миллионов рублей у МО Правобережный

Вместе с подельниками депутат перепродал на аукционах уборочную технику по специально заниженным ценам.

Прокуратура Невского района пресекла попытку хищения муниципального имущества в МО Правобережный, сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, у директора муниципального унитарного предприятия в этом округе (и по совместительству депутата шестого созыва) возникла мысль похитить технику для уборки дорог. Его подельниками стали люди из руководства того же предприятия. Организация заключила договор с оценочной организацией, чтобы стоимость муниципального имущества была оценена. Стоимость техники определили с весомым занижением рыночной цены. После оценки руководство МО отправилось продавать технику на аукционе, чем предоставили возможность победы подконтрольному им юридическому лицу. Таким образом, муниципальному бюджету причинили ущерб более чем в 2 миллиона рублей.

Результаты прокурорской проверки направили в правоохранительные органы. По данному делу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее мы рассказывали, что в Колпино полицейские избили задержанного молодого человека.

Фото: Piter.TV