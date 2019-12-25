Депутата Тульской облдумы арестовали по делу о мошенничестве

Александр Ермаков пробудет в СИЗО два месяца.

Подозреваемого в мошенничестве депутата Тульской областной думы Александра Ермакова арестовали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК России. Такая же мера пресечения избрана и второму фигуранту уголовного дела.

По версии следствия, Ермаков совместно с замдиректора возглавляемой им ранее организации, используя фиктивные документы получил кредит в размере более 230 миллионов рублей. Эта сумма не была возвращена банку. В тульском СК подчеркнули, что данная противоправная деятельность не была связана с осуществлением Ермаковым депутатских полномочий.

Возбуждено уголовное дела по статье о мошенничестве, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Оба подозреваемых арестованы на два месяца.

Ранее экс-главу СКР по Кузбассу признали виновным в вымогательстве акций шахты.

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