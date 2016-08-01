Депутата Тульской гордумы задержали по делу о мошенничестве

Александр Бороненко получал зарплату за трех своих "помощников".

Депутата Тульской городской думы Александра Бороненко задержали по делу о мошенничестве. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления Следственного комитета. В настоящее время депутат проходит подозреваемым. Он якобы получал зарплату вместо трех своих помощников, которые фактически не выполняли обязанности. Поднимается вопрос об аресте парламентария.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ. В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения. пресс-служба СК РФ по региону

Надзорное ведомство уточнило, что в период с октября 2019 года по декабрь 2021-го Бороненко устроил на рабочие места в качестве своих помощников три физические лица. Начисленные за "работу" средства при помощи банковских карт получал сам депутат. Действия политика нанесли ущерб бюджету региона в особо крупном размере.

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Фото: сайт "Единая Россия"

