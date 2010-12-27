Депутат требует демонтировать памятник Дейнерис в Ленобласти

Депутат парламента Ленобласти Владимир Петров просит администрацию города Сертолово демонтировать памятник Матери драконов Дейнерис, героине книг и сериала "Игра престолов".

Парламентарий Ленобласти Владимир Петров обратился к администрации города Сертолово. Он потребовал демонтировать памятник персонажу сериала «Игра престолов». В населенном пункте Ленобласти появилась памятная скульптура Дейнерис. Из себя он представляет всего лишь плоское изображение железного трона с неловко прифотошопленной табличкой с посвящением Матери драконов.

Петров уверен, что неизвестные установщики памятника не согласовывали его с властями и местными жителями.

"Более того, этот персонаж, которому посвящен памятник, по предоставленной мне информации, является приверженцем ксенофобской идеологии и деспотом. Это не тот образец человеческих качеств, которые мы должны прославлять", - передает слова Петрова его пресс-служба.

Депутат считает, что лучше устанавливать памятники героям российского кино, а не персонажам спорных сериалов.

Фото: ВКонтакте / Антон-Семёнович Мартинович