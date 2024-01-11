Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: мы требуем от мигрантов уважения к России!

ЛДПР сегодня – самая активная партия, требующая не просто изменений в миграционной политике страны, но и активно формирующая законодательное пространство в этом сложном и болезненном вопросе.

При этом ЛДПР ведет работу и на законодательном поле, внося в Госдуму законопроекты, отвечающие потребностям общества, и активно работает в регионах, что называется "на земле".

Очередной "мигрантский" рейд провел петербургский представитель ЛДПР Евгений Ененков, которого политологи называют "ярким примером живой практической политики". На этот раз депутат выяснял, могут ли приехавшие в Россию мигранты элементарно общаться на русском языке.

Евгений Ененков считает, что знание языка страны, в которую человек приехал работать и зарабатывать, - это не формальность. Это практическая необходимость и элементарное уважение к стране и её гражданам.

В ходе рейда я провёл беседу с мигрантами на тему знания ими русского языка. Результат очень плохой. Общаются по-русски единицы, нормально читать и писать вообще почти никто не может. При этом многие приехали со своими семьями, которые получают наши российские социальные пособия, бесплатно пользуются нашим здравоохранением, получают жилье. Конечно же, это безобразие, – возмущается депутат

По словам Ененкова, это системная проблема. Если человек приезжает в Россию, работает здесь, он просто обязан знать язык страны, которая его принимает.

Мы будем требовать обязательных экзаменов по русскому языку для всех приезжих. Нужно предусмотреть платные пересдачи, и, при незнании языка, без всякого сожаления выдворять из страны. Русский язык - не опция в автомобиле. Это условие проживания в России. Хочешь здесь работать и зарабатывать — знай и уважай язык нашей страны – заявил Ененков

Недавно ЛДПР и её лидер Леонид Слуцкий внесли в Госдуму целый пакет законов, направленных на наведение порядка в миграционной политике. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассмотрение этих инициатив произойдет уже на этой неделе. Также Володин озвучил очередные пугающие цифры. После принятия закона, по которому теперь запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории нашей страны, от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, а допущены до экзамена всего лишь 498 человек, то есть 17%. Остальные просто не смогли предоставить необходимые документы. И это речь только о детях приезжих. О знании русского языка самими мигрантами пока приходится только догадываться.

Я полностью согласен с позицией Евгения Ененкова. Незнание мигрантами русского языка и, что немаловажно, русской культуры, наших традиций, обычаев, норм морали и поведения, влечёт за собой беспорядки и межнациональные конфликты. Ты не можешь прийти в чужой дом и быть хорошем гостем, если не знаешь правил этого дома и не имеешь "коннекта" с его хозяином. Кирилл Нестеров, участник СВО, ветеран боевых действий

Фото: из личного архива Евгения Ененкова