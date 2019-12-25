Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей

Олег Шеин прокомментировал уровень оплаты труда депутатов ГД.

Депутат Госдумы России Олег Шеин объяснил журналистам "РИА Новостей", почему "покойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей. По мнению политика, его труд должен оплачиваться в сравнении с заработком квалифицированного работника. Он заметил, что тратит большие средства на решение важных общественных задач. По словам спикера, в прошлую весну он закупил для медиков 1,5 тысячи респираторов. Стоимость одного средства индивидуальной защиты приравнивается к 500 рублям. Парламентарий напомнил, что для себя кроме автомобиля "Солярис" и двухкомнатной квартиры ничего не приобрел.

Я считаю, что заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника. Я всю жизнь ее использовал на общественные задачи - политические или материальные, на помощь людям. Олег Шеин, депутат ГД РФ

Напомним, что по социальным сетям распространилось видео, на котором депутат от партии "Справедливая Россия" рассказал о том, что получает 400 тысяч рублей в месяц. Такое заявление парламентарий сделал во время общения с жителями Астраханской области. Политик уточнил, что его слова вырваны из контекста. Обычно он проводит встречи с избирателями во дворах жилых кварталов, но на эту встречу пришли его политические оппоненты. Шеин напомнил, что зарплата у депутатов одинаковая.

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Фото: Piter.tv