Депутат Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни

В Госдуме политик выразил стремление к более жесткому наказанию для виновных в стрельбе в детских учреждениях.

Депутат Константин Затулин хочет обсудить восстановление смертной казни. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании от 27 сентября в нижней палате парламента сделал Константин Затулин. Таким образом политик прокомментировал трагедию в ижевской школе. Спикер призвал коллег и председателя ГД Вячеслава Володина организовать неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными и судебными органами по возвращению высшей меры наказания.

Вчерашние чудовищные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания - смертной казни. Константин Затулин, депутат ГД

Политик пояснил, что данное наказание может применяться для организаторов и исполнителей террористических актов против несовершеннолетних в учебных учреждениях, детских садах и медицинских заведениях.

Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян.

Фото и видео: Дума ТВ