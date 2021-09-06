Депутат Заксобрания Иркутской области мог сбить человека на пешеходном переходе

Об этом заявила пострадавшая в данном ДТП спортсменка.

Спортсменка из Иркутска Яна Шевкомуд заявила о том, что ее сбил на пешеходном переходе депутат регионального Законодательного собрания Антон Романов, который находился за рулем автомобиля. Видеообращение девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам спортсменки, инцидент произошел 18 августа. В результате аварии она получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также перелом и множественные ушибы. Шевкомуд приняла решение не обращаться в полицию, так как депутат сам отвез ее в медицинское учреждение и попросил не заявлять о ЧП. Кроме того, он пообещал возместить моральный ущерб и траты на реабилитацию.

Я обычная девушка, спортсмен, которая неоднократно защищала честь Иркутска и Иркутской области на соревнованиях различных уровней. Сейчас я не могу тренироваться, сейчас я не могу вести свою обычную жизнь. Яна Шевкомуд, спортсменка

Спортсменка утверждает, что до сих пор компенсация Романовым не выплачена. Кроме того, он переносил все встречи с пострадавшей, а потом отказался от своих слов. Вследствие этого девушка обратилась за помощью к общественности и губернатору Иркутской области. Она опасается, что Романов может уйти от ответственности.

Ранее под городом Алушта республики Крым в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов пострадали два человека.

Видео: Instagram/yanaluna_art