Депутат ЗакСа попал в аварию в Пушкине

Обошлось без пострадавших.

В пятницу, 9 апреля, в Пушкинском районе произошла авария, участником которой стал депутат Законодательного собрания Петербурга, член фракции "Единая Россия" Юрий Бочков.

В результате происшествия столкнулись три иномарки. Чиновник сообщил, что ехал из Мариинского дворца в администрацию района. Бочков отметил, что пассажиров, кроме него, не было ни в одной из машин. Все участники двигались от светофора к светофору, поэтому не развили больших скоростей. Из-за несоблюдения дистанции, машины немного "толкнули" друг друга.

Моя машина поехала на ремонт, вопросов ни к кому никаких нет, водитель мне отзвонился, что всё хорошо, все протоколы были составлены. сообщил депутат

Ранее мы писали, что при обрушении штукатурки на Невском проспекте пострадали люди.

Фото: Piter.TV