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Депутат Туктаров назвал самый скандальный закон 2022 года в Петербурге
Сегодня, 15:05
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Депутат Туктаров назвал самый скандальный закон 2022 года в Петербурге

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Он отметил, что положения закона не гарантируют выполнения этих условий.

Депутат МО Шушары Тимур Туктаров назвал самый скандальный закон в Петербурге, принятый губернатором Александром Бегловым в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью Peterburg News.

По словам депутата, речь идет о законе о "Комплексном развитии территорий", который был принят прошлым летом. Документ  подразумевает уничтожение хрущевок в центральной части Петербурга и предоставление жилья в районе проживания.

Туктаров отметил, что положения закона не гарантируют выполнения этих условий. Он напомнил, что реакция жителей Петербурга на документ была негативной, поскольку они понимают, что могут остаться без жилья.

Ранее мы сообщали, что семьи мобилизованных в Петербурге освободили от пени за неуплату ЖКУ.

Фото: Piter.tv

Теги: депутат, закон, санкт-петербург, тимур туктаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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