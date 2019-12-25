Экс-депутат Госдумы неожиданно сообщил о решении отправиться на СВО

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов отправился в зону СВО.

Депутат Государственной думы восьмого созыва Михаил Романов подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, а также подтвердил ТАСС.

Романов заявил, что как офицер запаса Вооруженных сил России принял решение заключить контракт о прохождении военной службы. По его словам, он приступил к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции.

Михаил Романов являлся депутатом Государственной думы 7-го и 8-го созывов с 2016 по 2026 год. Таким образом, он представлял интересы избирателей в нижней палате парламента на протяжении 2 созывов.

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Фото: Piter.TV