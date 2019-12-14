Депутат Госдумы на открытии школы вручил чиновникам вазелин

Он подметил, что подарок им вскоре пригодится.

Депутат Государственной думы Вадим Булавинов сдела чиновникам Нижегородской области необычный подарок. После своей речи во время открытия школы в поселке Гидроторф он вручил главе администрации Балахнинского района и подрядчику баночку вазелина.

Булавинов объяснил, что сделал это в качестве напоминания о том, как долго строилась школа. Он также напомнил чиновникам, что вазелин пригодится им в предверии визита в школу губернатора Нижегородской области.

Отметим, что школа на 900 мест в Гидроторфе строилась более двух лет, вместо положенного года. На строительство учебного заведения было потрачено на 80 миллионов рублей запланированого бюджета.

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Видео: YouTube / Telegram Life Shot