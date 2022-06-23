Депутат Госдумы Журавлев попал в аварию на мотоцикле на Кутузовском проспекте в Москве

Политик серьезно не пострадал.

Депутат Государственной Думы от политического движения ЛДПР Александр Журавлев попал в аварию на мотоцикле в центре Москвы. Авария зафиксирована на Кутузовском проспекте. Медики рассказали, что угрозы для жизни пациента нет. Мужчина получил повреждение ключицы.

На мотоцикле проехал уже несколько сотен тысяч километров, объехав всю страну, а тут в центре Москвы - срезанный асфальт и никаких знаков не стоит. Просто не заметил, попал в срез колесом, меня выкинуло. Александр Журавлев, политик

Депутат рассказал о том, что на место аварии прибыл наряд полиции, ему было рекомендовано обратиться к врачу. Сейчас парламентарий чувствует себя нормально, он получил "сезонную травму". Врачи планируют отпустить пациента домой, как только сделают ему КТ и МРТ. Журавлев добавил, что на ближайшем пленарном заседании ГД и совещании комитетов планирует принимать участие. Помощница депутата Госдумы заявила, что ДТП произошло из-за отсутствия указателей дорожных работ.

Семилетний мальчик попал под машину на улице Щербакова.

Фото и видео: Telegram / SHOT