Денис Майданов: Наша династия продолжится

Дочь артиста начала творческую карьеру. Она играет на музыкальных инструментах, пишет песни, готовится к съемкам в сериалах и фильмах.

На премии "Золотой граммофон" в Петербурге Денис Майданов рассказал, что дочь Влада пошла по стопам отца. Piter.tv стало известно, что еще в детстве девочка начала творческую карьеру. С малых лет она играет на пианино, к 14 годам научилась играть на гитаре. Школьница уже записала сольный альбом.

Влада Майданова очень мощно, сильно пишет музыкальный материал, поэтому будем помогать. Династия продолжится, и я этого нисколько не стесняюсь, потому что есть династия у юристов, строителей, медиков, а есть творческие династии. Я очень рад, что Влада Майданова продолжит её. Денис Майданов, певец

По словам артиста, первый альбом его дочери может выйти в свет ближе к осени 2024 года. Но это пока в планах. Певец рассказал, что сейчас его дочь готовится к съемкам в нескольких художественных фильмах и молодежных сериалах.

Денис Майданов рассказал журналистам и о своем сыне. Мальчик интересуется историей.

Владиславу 10 лет, он мальчишка пока еще, планов никаких. Повзрослеет, и будем строить планы. Но скажу, что мальчишка гениален. Он очень любит историю, геополитику, и он вам может рассказать историю любой страны, начиная с древних веков до нынешнего времени, включая ВВП, демографию и все такое. Денис Майданов, певец

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Видео: Piter.tv