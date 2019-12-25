День святых первоверховных апостолов Петра и Павла пройдет в Петропавловской крепости

Праздничная Божественная Литургия пройдет 12 июля.

Утром в понедельник, 12 июля, в Петропавловском соборе пройдет праздничная Божественная литургия в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Петербурга.

Богослужение возглавит Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Верующих будут допускать на литургию в масках.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла является одним из значимых христианских праздников и отмечается 12 июля или 29 июня по старому стилю. Праздник был установлен в память о мученической кончине святых и завершает Петров пост.

Ко всему прочему, в этот день в 1703 году в центре крепости на Заячьем острове заложили первый деревянный храм. Там с 1712 году по проекту архитектора Доминико Трезини началось строительство нового каменного Петропавловского собора, который стал усыпальницей императорского дома Романовых, является памятником архитектуры петровского барокко и мемориалом русской воинской славы.

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Фото: пресс-служба ГМИ СПб