День среднего профессионального образования намерены утвердить в Петербурге

В рамках празднования Дня среднего профессионального образования планируется награждать лучших преподавателей, проводить обучающие семинары и организовывать встречи студентов с работодателями.

Ежегодно 2 октября будет отмечаться как День среднего профессионального образования в Петербурге. Это изменение в перечне городских праздников и памятных дат было единогласно поддержано депутатами ЗакСа на заседании в четверг, 19 сентября.

Константин Сухенко, представитель губернатора в ЗакСе, выразил надежду, что такое мероприятие повысит престиж и интерес жителей города к обучению в средних профессиональных учебных заведениях.

В рамках празднования Дня среднего профессионального образования планируется награждать лучших преподавателей, проводить обучающие семинары и организовывать встречи студентов с работодателями. В этом году на проведение праздника выделено около четырех миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что мораторий по КРТ могут продлить в Петербурге.

Фото: Piter.TV