День среднего профессионального образования намерены утвердить в Петербурге

Ежегодно 2 октября будет отмечаться как День среднего профессионального образования в Петербурге. Это изменение в перечне городских праздников и памятных дат было единогласно поддержано депутатами ЗакСа на заседании в четверг, 19 сентября.
Константин Сухенко, представитель губернатора в ЗакСе, выразил надежду, что такое мероприятие повысит престиж и интерес жителей города к обучению в средних профессиональных учебных заведениях.
В рамках празднования Дня среднего профессионального образования планируется награждать лучших преподавателей, проводить обучающие семинары и организовывать встречи студентов с работодателями. В этом году на проведение праздника выделено около четырех миллионов рублей.
Ранее мы сообщили о том, что мораторий по КРТ могут продлить в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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