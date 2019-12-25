Первый День российской моды начался в Петербурге

Мероприятие было организовано ритейлером Concept Group.

В Северной столице стартовал первый День российской моды Concept Fashion Day. Мероприятие было организовано ритейлером Concept Group в рамках оказания поддержки молодых дизайнеров и производителей текстиля. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Отметим, что с уходом многих брендов одежды с отечественного рынка в городе развивается проект "Петербургский дизайн". Все компании, связанные с производством одежды и заинтересованные в развитии этого дела, могут бесплатно презентовать свою продукцию в трёх крупных ТЦ Северной столицы. В проекте уже участвуют свыше 100 модельеров.

Добавим, что на территории Петербурга действуют примерно три тыс. предприятий легкой промышленности. Им удалось нарастить выпуск одежды на треть по итогам последних девяти месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что новая мера поддержки дизайнеров заработает в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга