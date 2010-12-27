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День Памяти Александра Блока
Сегодня, 10:30
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Cherepanov

День Памяти Александра Блока

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7 августа 2019 года исполнится 98 лет со дня смерти Александра Блока. К этой дате Музей-квартира А.А.Блока подготовил специальную программу.

10:30 - Минута памяти в последней квартире А.А.Блока

10:30-16:00 - Автобусно-пешеходная экскурсия "Город мой неуловимый…"

12.00 - Посещение Смоленского кладбища

13.00 - Панихида в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище

14.30 - Посещение могилы поэта на Литераторских мостках;

17:00 - Открытие выставки "Дорогами языка и литературы"

18:00 - Литературный вечер "О, я хочу безумно жить…"

Когда: 7 августа в 10:30

Место: Музей-квартира А.А. Блока (ул. Декабристов, 57)

Билеты: в кассах музей (посещение программы и автобусной экскурсии по предварительной записи)

Фото: Музей-квартира Александра Блока / ВКонтакте

Теги: день памяти александра блока, музей квартира блока
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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