День Памяти Александра Блока

10:30 - Минута памяти в последней квартире А.А.Блока
10:30-16:00 - Автобусно-пешеходная экскурсия "Город мой неуловимый…"
12.00 - Посещение Смоленского кладбища
13.00 - Панихида в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище
14.30 - Посещение могилы поэта на Литераторских мостках;
17:00 - Открытие выставки "Дорогами языка и литературы"
18:00 - Литературный вечер "О, я хочу безумно жить…"
Когда: 7 августа в 10:30
Место: Музей-квартира А.А. Блока (ул. Декабристов, 57)
Билеты: в кассах музей (посещение программы и автобусной экскурсии по предварительной записи)
Фото: Музей-квартира Александра Блока / ВКонтакте
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