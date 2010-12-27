День Памяти Александра Блока

7 августа 2019 года исполнится 98 лет со дня смерти Александра Блока. К этой дате Музей-квартира А.А.Блока подготовил специальную программу.

10:30 - Минута памяти в последней квартире А.А.Блока 10:30-16:00 - Автобусно-пешеходная экскурсия "Город мой неуловимый…" 12.00 - Посещение Смоленского кладбища 13.00 - Панихида в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище 14.30 - Посещение могилы поэта на Литераторских мостках; 17:00 - Открытие выставки "Дорогами языка и литературы" 18:00 - Литературный вечер "О, я хочу безумно жить…" Когда: 7 августа в 10:30 Место: Музей-квартира А.А. Блока (ул. Декабристов, 57) Билеты: в кассах музей (посещение программы и автобусной экскурсии по предварительной записи) Фото: Музей-квартира Александра Блока / ВКонтакте