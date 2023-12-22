День Летнего сада в Петербурге пройдет 8 и 9 июня

Программа праздника включает более 100 различных мероприятий для всей семьи, среди которых театральные постановки, музыкальные концерты, мастер-классы, лекции, экскурсии и многое другое.

В Петербурге впервые отметят День Летнего сада 8 и 9 июня. Такое решение было принято в связи с двумя знаменательными событиями: 320-летием самого Летнего сада и 225-летием со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, который очень любил этот сад. Как сообщила "Петербургскому дневнику" генеральный директор Русского музея Алла Манилова, выбор даты 9 июня обусловлен тем, что именно в этот день родился основатель Летнего сада и всего Петербурга, Петр Великий.

Программа праздника включает более 100 различных мероприятий для всей семьи, среди которых театральные постановки, музыкальные концерты, мастер-классы, лекции, экскурсии и многое другое. В праздновании примут участие звезды Мариинского театра, пианист Иван Бессонов, артисты из знаменитого театра марионеток Деммени, "Терем-квартет", оркестр "Бис-квит", Billy"s Band и многие другие. Иллюзионист Роман Борщ специально для этого праздника подготовил новое шоу.

Важно отметить, что вход на праздник для детей до 7 лет бесплатный, однако количество билетов ограничено.

Ранее мы сообщили о том, что экскурсионный пешеходный маршрут "Путь Петра" открыли в Петербурге.

Фото: Piter.TV