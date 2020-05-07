Демонтированный памятник самоизоляции установили в новом месте

Ранее он находился в Пискаревском парке.

Памятник самоизоляции, который на днях демонтировали в Пискарёвском парке, установили на новом месте. Об этом сообщили в паблике "Калининский район — территория развития" в социальной сети "ВКонтакте".

Металлическую конструкцию установили на прогулочной аллее на улице Верности. Из Пискаревского парка памятник убрали из-за неустойчивости конструкции опасности для окружающих. Местным жителям при этом новый объект понравился, поэтому комитет по благоустройству передал его администрации Калининского района.

Как рассказал глава района Василий Пониделко, памятник самоизоляции может стать первым арт-объектом в зоне на улице Верности.

Ранее Piter.tv обратился к анонимному автору объекта из металла, который привлек внимание горожан.

Видео: Piter.tv (предоставлено автором памятника)