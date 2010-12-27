Пушкинский суд рассмотрит дело о погибшем рабочем в цистерне

Руководство предприятия допустило нарушение техники безопасности и ответит за гибель сотрудника перед судебной инстанцией.

В Пушкинском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении заместителя начальника одного из предприятий Петербурга, на котором погиб рабочий. Производство обвиняется в нарушении требований безопасности, которое по неосторожности повлекло гибель сотрудника.

По информации от Следственного ведомства, в январе 2018 года фигурант отвечал за технику безопасности на объекте. Он допустил до работ трех человек. На территории шушар они занимались очисткой цистерн от дизельного топлива. Согласно устному указу, рабочие спустились на дно контейнеров без использования противогазов. Один из операторов потерял сознание и скончался на месте, а второй был госпитализирован с острым отравлением.

Напомним, что экс-полицейского Ратушного будут судить за драку в баре на Энгельса.

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