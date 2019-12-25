В Петербурге ударивший полицейского "жемчужный прапорщик" пойдет под суд

Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего полицейского Вадима Бойко, известного как "жемчужный прапорщик". Мужчина ударил представителя органа власти при исполнении. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 18 сентября 2020 года пьяный Бойко устроил дебош в дежурной части, куда попал после драки в закусочной на улице Косыгина. Мужчина ударил помощника оперативного дежурного рукой по лицу. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти.

Вадим Бойко уже был дважды судим. Получил свое прозвище из-за пластиковых четок на запястье, которые ошибочно приняли за жемчужный браслет. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

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