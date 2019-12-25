Генпрокуратура отказала в иске о взыскании российских активов HeidelbergCement

Ответчик готовился к затяжным разбирательствам в рамках дела.

Заместитель генпрокурора отказалась в удовлетворении исковых требований по делу о взыскании российских активов немецкой компании по производству стройматериалов HeidelbergCement в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщил корреспондент "Коммерсантъ-СПб".

Решение было озвучено в среду, 13 сентября. Известно, что ответчик готовился к затяжным разбирательствам в рамках дела.

Напомним, что в начале прошлого месяца российские активы HeidelbergCement были арестованы по иску об их изъятии в государственную собственность. На акции и доли наложен арест в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. Одновременно с этим вступил в силу запрет на любые изменения в реестры акционеров.

Ранее мы сообщили о том, что имущество обанкротившегося винзавода "Северная Венеция" выкупила сеть частных школ.

Фото: Pxhere