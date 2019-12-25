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Делегация из Петербурга обсудила в Туркменистане перспективы сотрудничества
Сегодня, 9:42
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Делегация из Петербурга обсудила в Туркменистане перспективы сотрудничества

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Петербургские специалисты предложили наладить сотрудничество в судостроительной области.

В министерстве иностранных дел Туркменистана руководитель МИД Рашид Мередов и заместитель председателя Кабмина Сердар Бердымухамедов встретились с делегацией из России, которую возглавил глава комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. 

Отмечается, что сотрудничество страны с регионами России является одним из важных механизмов двустороннего взаимодействия. Члены делегации обратили внимание на возможность сотрудничества в области торговли, цифровых технологий, инновационной экономики и взаимодействия между коммерческими структурами двух стран. Ко всему прочему, экономическое взаимодействие затрагивает широкий спектр, начиная с энергетики и заканчивая инфраструктурным строительством. 

Сторонами был подчеркнут результат регулярных встреч представителей не только государственного, но и частного сектора. 

 Помимо этого, делегация из Петербурга встретилась с руководителями профильных министерств и ведомств Туркменистана.

Ранее мы писали, что Петербург и Исландия намерены сотрудничать в сфере судостроения.

Фото: mfa.gov.tm

Теги: петербург, туркменистан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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