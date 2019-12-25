Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев.

Делегации России и США прибудут в Стамбул сегодня, 9 апреля. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на осведомленный источник.

В Стамбуле ожидается проведение второго раунда российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств. Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев. Американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

На встрече стороны обсудят предметную работу по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Переговоры проойдут 10 апреля. Напомним, первая встреча делегаций Москвы и Вашингтона состоялась в Стамбуле 27 февраля и длилась почти 6,5 часов.

Ранее мы сообщали, что Кремль готов приложить все усилия для дипломатического разрешения ядерной проблемы.

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