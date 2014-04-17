В Петербурге дефицит офисов достиг 20-летнего максимума

Согласно информации от компании IBC Real Estate, за первые два квартала 2024 года в Петербурге было введено в эксплуатацию всего 34 тыс. кв.м офисных помещений.

По итогам первых шести месяцев 2024 года количество свободных помещений в бизнес-центрах Петербурга упало до минимального уровня за последние 20 лет. Несмотря на стабильный спрос, новое предложение на рынке ограничено из-за увеличения стоимости строительства и высоких процентных ставок, что делает строительство новых объектов невыгодным для застройщиков.

Согласно информации от компании IBC Real Estate, за первые два квартала 2024 года в Петербурге было введено в эксплуатацию всего 34 тыс. кв.м офисных помещений. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет 93 тысяч кв. м. При этом около 95% нового предложения 2024 года были сданы арендаторам еще до официального ввода в эксплуатацию.

Как отмечает старший консультант департамента стратегического консалтинга в Петербурге Дмитрий Садовников, в условиях крайне низкого ввода новых бизнес-центров доля свободных помещений достигла критического уровня. По итогам полугодия она опустилась ниже 5% (за год вакантность снизилась на 5,3 пункта), что является самым низким показателем с 2003 года. Вакантность в офисах класса А составила 3,7%, в классе B – 5,5%.

По оценкам IBC Real Estate, в настоящее время в городе доступно для аренды всего шести тыс. кв.м офисных помещений, причем 80% свободных площадей составляют офисы площадью менее 500 кв. м. На рынке практически отсутствуют крупные блоки площадью более пяти тыс. кв.м.

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