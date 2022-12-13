Половина профессиональных отраслей Петербурга переживает дефицит кадров

Одновременно с этим, в 10 сферах наблюдается прирост кандидатов.

С 2021 года рынок труда Северной столицы претерпел существенные изменения. Острый дефицит кадров наблюдается в половине профессиональных сфер. Об этом свидетельствует исследование сервиса hh.ru.

Особенно большая проблема с поиском специалистов возникает у городских работодателей в сферах "Рабочий персонал", "Банки, инвестиции, лизинг", "Добыча сырья", "Домашний персонал" и "Консультирование". Самая высокая конкуренция отмечена в юридической сфере 10 – на одну вакансию в среднем приходится 10 резюме. Также много кандидатов (9 резюме на одну вакансию) на деятельность сфере "Наука и образование" При этом, в 10 сферах наоборот наблюдается прирост кандидатов.

Причины сложившейся ситуации аналитики видят в уменьшении объемов производства, вызванных кризисами, а также приостановкой многих проектов. В условиях экономической нестабильности соискатели интересуются вакансиями, при этом продолжают держаться за текущее место работы. Вторым факторам стала демографическая яма, которая характеризуется сокращением количества соискателей в возрасте от 20 до 24 лет за последние 10 лет уменьшилось почти в два раза, от 12 млн до 7 млн человек.

Ранее аналитики назвали самые востребованные профессии Петербурга.

Фото: Piter.TV