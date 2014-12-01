Поезд Деда Мороза прибудет в Выборг 5 января

Волшебник посетит город за сутки до приезда в Северную столицу.

Дед Мороз прибудет на своем поезде из Великого Устюга в Выборг 5 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Напомним, что Петеребург зимний волшебник посетит уже на следующий день, 6 января. Он уже отправился в путь: всего Деду Морозу предстоит преодолеть более 33 тыс. км и посетить 100 российских городов.

В Выборге новогодняя программа с учатием волшебника пройдёт на привокзальной площади. Она начнётся за 20 минут до прибытия поезда.

Отметим, что в ряде городов будет возможно посещение передвижной резиденции: билеты необходимо приобрести заранее на сайте "поезд Деда Мороза" или сайте РЖД.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург получил первенство по бронированию жилья в Новый год.

Фото: Пресс-служба РЖД