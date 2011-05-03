Дед Мороз напомнил водителям правила проезда через ж/д переезды

Акция прошли на переезде в Царском Селе.

На железнодорожном переезде в Царском Селе железнодорожники Октябрьской магистрали провели акцию "Дед Мороз на переезде".

В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила безопасного проезда через ж/д переезды, а также подарили сувениры.

С начала года на ОЖД произошло 12 ДТП на переездах, наибольшее количество происшествий (6) было зафиксировано на территории Ленинградской области.

Ранее сотрудники ОЖД продезинфицировали Московский вокзал.

Видео: Telegram / Спб-Главный