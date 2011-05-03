Дед Мороз напомнил водителям правила проезда через ж/д переезды

На железнодорожном переезде в Царском Селе железнодорожники Октябрьской магистрали провели акцию "Дед Мороз на переезде".
В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила безопасного проезда через ж/д переезды, а также подарили сувениры.
С начала года на ОЖД произошло 12 ДТП на переездах, наибольшее количество происшествий (6) было зафиксировано на территории Ленинградской области.
Ранее сотрудники ОЖД продезинфицировали Московский вокзал.
Видео: Telegram / Спб-Главный
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