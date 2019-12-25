В Южном Бутово столкнулись 2 автобуса

Предполагается, что водитель одного автобуса не успел затормозить и въехал в идущий впереди транспорт. Предварительно сообщается, что пострадал человек.

На Варшавском шоссе в Южном Бутово произошла авария с участием двух автобусов. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Столкновение транспорта, следующего по маршрутам № 1201 и № 986, случилось у остановки "Большая Бутовская улица". По предварительным данным, 1 человек пострадал. На месте аварии перекрыта 1 полоса движения.

Очевидцы в соцсетях поделились фото с места ДТП. Известно, что автобусы двигались друг за другом в сторону Подмосковья. Предполагается, что один автобус не успел заторзозить и врезался в другой сзади, выбив при этом лобовое стекло.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка столкнулась с полицейской машиной на Красной Пресне.

Фото: Telegram / Бутово парк 2 (Дрожжино)