Иномарка столкнулась с полицейской машиной на Красной Пресне

На месте аварии произошёл разлив топлива. Предварительно сообщается, что полицейского и еще одного гражданина могут госпитализировать.

Вечером вторника, 18 октября, в центре столицы произошло ДТП с участием полицейской машины. Служебная Lada столкнулась с кроссовером Hyundai Santa Fe на Красной Пресне. По предварительным данным, без пострадавших не обошлось. Подробности об аварии приводит телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

В результате удара у иномарки оказался сильно поврежден капот. Также произошёл разлив топлива на площади около 2 кв.м. На месте работали сотрудники полиции, место аварии огородили лентой.

По предварительным данным, в больницу попали полицейский и ещё один гражданин. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: Piter.TV