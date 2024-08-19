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В Кировском районе Ленобласти перевернулся Renault. Два человека погибли

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Полиция проводит проверку по данному факту.

В воскресенье, 18 августа, в 04:55 на 57 км автодороги "Кола" 28-летний водитель автомобиля Renault Duster по неизвестным причинам потерял управление и врезался в барьерное ограждение. Автомобиль перевернулся.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП водитель и его 21-летняя пассажирка погибли на месте происшествия от полученных травм.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее мы сообщили о том, что автобус сбил девушку-подростка в Комарово.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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