В Кировском районе Ленобласти перевернулся Renault. Два человека погибли

Полиция проводит проверку по данному факту.

В воскресенье, 18 августа, в 04:55 на 57 км автодороги "Кола" 28-летний водитель автомобиля Renault Duster по неизвестным причинам потерял управление и врезался в барьерное ограждение. Автомобиль перевернулся.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП водитель и его 21-летняя пассажирка погибли на месте происшествия от полученных травм.

Полиция проводит проверку по данному факту.

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