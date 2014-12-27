На проспекте Добролюбова произошло ДТП с участием такси и трамвая: видео

В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, которая была госпитализирована в Мариинскую больницу.

В Петроградском районе на проспекте Добролюбова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и трамвая. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 21 мая.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как белая Kia Rio едет прямо по соседней полосе. Однако водитель такси резко поворачивает руль и врезается в впередистоящий трамвай.

Известно, что в салоне такси находились два человека. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, которая была госпитализирована в Мариинскую больницу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП.

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Видео: Piter.tv