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На проспекте Добролюбова произошло ДТП с участием такси и трамвая: видео

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В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, которая была госпитализирована в Мариинскую больницу.

В Петроградском районе на проспекте Добролюбова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и трамвая. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 21 мая. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как белая Kia Rio едет прямо по соседней полосе. Однако водитель такси резко поворачивает руль и врезается в впередистоящий трамвай. 

Известно, что в салоне такси находились два человека. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, которая была госпитализирована в Мариинскую больницу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят банду автоподставщиков. 

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, проспект добролюбова, такси, трамвай
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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