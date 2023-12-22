Автомобиль влетел в сугроб на Октябрьской набережной

Вероятно, снежное препятствие оставили сотрудники службы по уборке дорог.

Утром во вторник, 16 января, на Октябрьской набережной случилась по-настоящему зимняя авария. Легковушка протаранила огромный сугроб, который, вероятно, оставили сотрудники службы по уборке дорог. Подробности инцидента приводятся в соцсетях.



ДТП произошло у дома №16. Водитель легковушки направлялся от Народной улицы к Заневскому проспекту, и, минуя Троицкую церковь, совершил перестроение в крайний правый ряд, где почти мгновенно случилось столкновение со снежным препятствием.



Свидетели аварии сообщают, что ещё один сугроб находился напротив церкви: из трёх полос почищены только другие две.

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