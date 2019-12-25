Север Петербурга в районе КАД встал из-за ДТП с грузовиками

В среду, 5 июля, на 5-м км КАД столкнулись два грузовых автомобиля. Происшествие произошло между Приморским шоссе и ЗСД, где сейчас идут ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На дороге столкнулись самосвал и фура. Вторую сложило просто пополам. Также сообщается, что пострадавших в ДТП нет, однако теперь движение по КАД полностью перекрыто в обоих направлениях.
На внешнем кольце сейчас ведется реконструкция, а на месте ДТП вызвана спецтехника и сотрудники обслуживания дороги.
Ранее сообщалось, что комплексы фотовидеофиксации на дорогах Петербурга обнаружили порядка 1 млн нарушений.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все